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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ницца
Метц - Ницца: обзор матча 23 января 2022
Метц
23.01.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
58'
К. Тюрам
86'
А. Гуири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Ницца
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гуири
84'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Будауи
73'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Стенгс
Замена
Л. Жозеф
️️️️
О. Нгетт
73'
70'
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Дольберг
70'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Росарио
64'
Желтая карточка
П. Росарио
Замена
Л. Мафута
️️️️
И. Ньян
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюрам
Пас отдал
А. Гуири
Желтая карточка
П. Яд
57'
Желтая карточка
А. Мбенг
55'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Ф. Булайя
46'
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
14
Луи Мафута
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
2-2-2-3-1
16
Каяр
3
Делен
27
Кана-Бийик
27
Мбенг
10
Амаду
17
Пажо
12
Траоре
11
Нгетт
37
Яд
37
Булайя
7
Ньян
4-2-1-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
23
Амави
19
Тюрам
13
Росарио
6
Будауи
14
Стенгс
9
Гуири
9
Дольберг
37
Булайя
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
37
Булайя
7
Ньян
14
Мафута
14
Мафута
7
Ньян
11
Нгетт
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Нгетт
6
Будауи
99
Лемина
99
Лемина
6
Будауи
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
13
Росарио
14
Стенгс
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
14
Стенгс
9
Дольберг
29
Гессан
29
Гессан
9
Дольберг
Остались в запасе
Метц
Ницца
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Метц - Ницца
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
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Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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