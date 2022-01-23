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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 23 января 2022
Кристал Пэлас
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
55'
О. Эдуард
8'
В. ван Дейк
32'
А. Окслэд-Чемберлен
89'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Уорд
90'
+3
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Фабиньо
Желтая карточка
Д. Шлупп
82'
82'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Замена
Ж. Айю
️️️️
У. Хьюз
78'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
78'
Замена
Э. Эзе
️️️️
О. Эдуард
68'
Желтая карточка
У. Хьюз
62'
60'
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 1:2!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Матета
55'
Желтая карточка
К. Галлахер
50'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Э. Робертсон
8'
ГОЛ! 0:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
27
Шлупп
19
Хьюз
8
Галлахер
17
Олисе
14
Матета
29
Эдуард
4-1-3-1-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
9
Фирмино
29
Эдуард
10
Эзе
10
Эзе
29
Эдуард
19
Хьюз
10
Айю
10
Айю
19
Хьюз
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
21
Окслэд-Чемберлен
18
Минамино
18
Минамино
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Okko
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