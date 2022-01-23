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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Коньяспор
Алтай - Коньяспор: обзор матча 23 января 2022
Алтай
23.01.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
68'
А. Хассан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Коньяспор
90'
+1
Замена
О. Улджын
️️️️
Б. Ярдымджи
Замена
Ö. Özkaya
️️️️
М. Акча
90'
+1
82'
Желтая карточка
И. Сехич
Замена
D. Kadah
️️️️
C. GÃ¼lselam
73'
Замена
Д. Бамба
️️️️
А. Райан
73'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хассан
Вторая желтая
С. Пиньярес
66'
64'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Х. Тиам
️️️️
Z. Yildirim
61'
Замена
К. Караташ
️️️️
M. Rodríguez
61'
Желтая карточка
Л. Каппел
53'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
45'
29'
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Демирбаг
Желтая карточка
С. Пиньярес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
19
Nafican Yardimci
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
3-4-3
1
Лиш
4
22
Надери
14
65
6
7
Каппел
19
Пиньярес
8
29
Райан
13
Акча
3-2-1-4
23
Сехич
42
Бартакжи
12
Гильерме
26
Ярдымджи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
77
Михаляк
8
Чекичи
4
Демирбаг
19
Хассан
13
Акча
88
88
13
Акча
8
23
Тиам
23
Тиам
8
6
63
63
6
29
Райан
99
Бамба
99
Бамба
29
Райан
65
88
Караташ
88
Караташ
65
26
Ярдымджи
35
Улджын
35
Улджын
26
Ярдымджи
4
Демирбаг
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Демирбаг
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
Остались в запасе
Алтай
Коньяспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
19
Nafican Yardimci
ЦЗ
23
Амилтон
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
19
Nafican Yardimci
ЦЗ
23
Амилтон
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Алтай - Коньяспор
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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