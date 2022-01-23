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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАОК
Волос - ПАОК: обзор матча 23 января 2022
Волос
23.01.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 4
Завершен
ПАОК
20'
Я. Куртич (П)
29'
С. Ингасон
64'
Ж. Састре
73'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАОК
Замена
A. Tereziou
️️️️
Ж. Баррьентос
87'
Замена
К. Росеро
️️️️
П. Фернандес
84'
80'
Замена
А. Эсити
️️️️
Я. Куртич
80'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
Замена
A. Soares
️️️️
N. Oroz
77'
76'
Замена
Виейринья
️️️️
Ж. Састре
76'
Замена
Л. Жаба
️️️️
А. Живкович
73'
ГОЛ! 0:4!
Ч. Акпом
Пас отдал
А. Митрица
72'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
Д. Бисесвар
64'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Састре
Пас отдал
А. Живкович
Замена
А. Регаттен
️️️️
Х. Бартоло
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
С. Ингасон
Пас отдал
Я. Куртич
Желтая карточка
П. Фернандес
27'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Куртич
Желтая карточка
Т. ван Верт
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
8
Лео Жаба
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-2-4
55
Клейман
4
Пурита
26
Феррари
4
6
Цоканис
11
14
Баррьентос
9
ван Верт
2
22
Фернандес
7
Бартоло
4-4-2
1
Пасхалакис
25
Састре
5
Михайлидис
15
Ингасон
17
Сидклей
27
Куртич
14
Живкович
28
Митрица
5
Циггарас
21
Бисесвар
29
Акпом
11
6
6
11
22
Фернандес
7
Росеро
7
Росеро
22
Фернандес
7
Бартоло
17
Регаттен
17
Регаттен
7
Бартоло
14
Баррьентос
17
17
14
Баррьентос
25
Састре
20
Виейринья
20
Виейринья
25
Састре
21
Бисесвар
8
Аугусто
8
Аугусто
21
Бисесвар
27
Куртич
13
Эсити
13
Эсити
27
Куртич
14
Живкович
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
14
Живкович
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
Остались в запасе
Волос
ПАОК
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Волос - ПАОК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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