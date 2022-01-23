Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Фейеноорд
НЕК - Фейеноорд: обзор матча 23 января 2022
НЕК
23.01.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 4
Завершен
Фейеноорд
17'
Л. Шоне
32'
О. Кекчю (П)
53'
О. Кекчю
64'
А. Джаханбакш
90+1'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Фейеноорд
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Г. Тил
Красная карточка
И. Маркес
88'
84'
Замена
Д. Халл
️️️️
Б. Линссен
84'
Замена
С. Дессер
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
К. Вердонк
84'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Р. Гут
75'
71'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Л. Гертрейда
Замена
О. Ромени
️️️️
Д. Пропер
68'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
А. Акман
68'
67'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Р. Нелсон
64'
ГОЛ! 1:3!
А. Джаханбакш
53'
ГОЛ! 1:2!
О. Кекчю
Пас отдал
Б. Линссен
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кекчю
ГОЛ! 1:0!
Л. Шоне
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
17
Нилс Россен
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Брандерхорст
26
24
Вердонк
28
ван Рой
4
Маркес
3
Гут
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
19
Акман
8
Маттссон
4-1-1-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
5
Сенеси
18
Траунер
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Нелсон
30
Линссен
24
Вердонк
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
24
Вердонк
19
Акман
5
Бруйин
5
Бруйин
19
Акман
3
Гут
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
3
Гут
6
Пропер
10
Ромени
10
Ромени
6
Пропер
30
Линссен
12
Халл
12
Халл
30
Линссен
2
Гертрейда
21
Торнстра
21
Торнстра
2
Гертрейда
17
Нелсон
17
Синистерра
17
Синистерра
17
Нелсон
11
Джаханбакш
9
Дессер
9
Дессер
11
Джаханбакш
Остались в запасе
НЕК
Фейеноорд
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча НЕК - Фейеноорд
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
Новости команд
Все
НЕК
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+