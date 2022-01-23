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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Реймс
ПСЖ - Реймс: обзор матча 23 января 2022
ПСЖ
23.01.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
4 : 0
Завершен
Реймс
44'
М. Верратти
62'
С. Рамос
67'
М. Верратти
75'
Д. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Реймс
81'
Замена
А. Флипс
️️️️
Д. Лопи
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Верратти
77'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Мбаппе
77'
ГОЛ! 4:0!
Д. Перейра
Пас отдал
К. Мбаппе
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Верратти
Пас отдал
Л. Месси
67'
64'
Замена
А. Донис
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Ди Мария
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
62'
56'
Желтая карточка
Д. Лопи
46'
Замена
Д. Лопи
️️️️
А. Матусива
46'
Замена
М. Кассама
️️️️
Т. Фоке
ГОЛ! 1:0!
М. Верратти
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
ПСЖ
22
Денис Франки
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Навас
25
Мендеш
6
Керер
93
Рамос
5
Маркиньос
5
Паредес
2
Перейра
6
Верратти
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
3-4-2
1
Райкович
4
Фас
55
Гравийон
5
Абдельхамид
44
Буси
5
Матусива
2
Каюсте
2
Локо
22
Экитике
11
Мбюкю
10
Мбаппе
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Мбаппе
6
Верратти
21
Эррера
21
Эррера
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Месси
10
Месси
11
Ди Мария
5
Матусива
30
Лопи
30
Лопи
5
Матусива
25
Фоке
8
Кассама
8
Кассама
25
Фоке
Лопи
70
Флипс
70
Флипс
Лопи
2
Каюсте
22
Донис
22
Донис
2
Каюсте
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
7
Хави Симонс
ПВ
22
Денис Франки
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
22
Денис Франки
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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