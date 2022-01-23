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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Портимоненси
Жил Висенте - Портимоненси: обзор матча 23 января 2022
Жил Висенте
23.01.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
74'
Педринью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Портимоненси
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
90'
+1
87'
Желтая карточка
Ф. Канде
86'
Желтая карточка
Эвертон
Желтая карточка
З. Карлуш
86'
Желтая карточка
Г. Абурджания
86'
82'
Замена
Эвертон
️️️️
П. Са
82'
Замена
А. Оливейра
️️️️
И. Ангуло
78'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
ГОЛ! 1:0!
Педринью
Пас отдал
Б. Анне
74'
Замена
Б. Анне
️️️️
A. Leautey
72'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
64'
57'
Замена
F.
️️️️
Ш. Накадзима
45'
Желтая карточка
Педрао
32'
Замена
Ф. Канде
️️️️
В. Апонца
Желтая карточка
К. Фуджимото
30'
24'
Вторая желтая
Л. Фернандес
8'
Желтая карточка
Л. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
20
João Caiado
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
3-1-3-3
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
16
Лино
8
Педринью
19
Фуджимото
31
50
9
Наварро
3-1-1-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
44
Релваш
11
Карлиньос
21
Са
33
Фернандес
77
Ангуло
29
Апонца
10
Накадзима
44
Педрао
18
Муфи
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
50
11
Анне
11
Анне
50
29
Апонца
5
Канде
5
Канде
29
Апонца
10
Накадзима
9
9
10
Накадзима
77
Ангуло
10
Оливейра
10
Оливейра
77
Ангуло
21
Са
7
Эвертон
7
Эвертон
21
Са
Остались в запасе
Жил Висенте
Портимоненси
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
20
João Caiado
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Ricardo Ferreira
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
20
João Caiado
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Жил Висенте - Портимоненси
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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