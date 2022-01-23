Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Страсбур
Бордо - Страсбур: обзор матча 23 января 2022
Бордо
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
4 : 3
Завершен
Страсбур
17'
Х. У-Джо
21'
А. Элис
39'
Х. У-Джо
90'
Х. У-Джо
43'
К. Гамейро
57'
К. Гамейро
90+7'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Страсбур
90'
+7
ГОЛ! 4:3!
М. Уорис
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
90'
+7
Замена
Д. Баква
️️️️
А. Элис
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Х. У-Джо
90'
89'
Желтая карточка
А. Томассон
Желтая карточка
Я. Адли
87'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Т. Пембеле
86'
Желтая карточка
Франсержио
84'
78'
Замена
М. Уорис
️️️️
Л. Перрен
Желтая карточка
Мешер
77'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Р. Уден
69'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Т. Лакуа
69'
64'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
С. Прсич
64'
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
63'
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
57'
ГОЛ! 3:2!
К. Гамейро
46'
Замена
А. Джику
️️️️
Ж. Аолу
43'
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Л. Ажорк
ГОЛ! 3:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
Франсержио
39'
37'
Желтая карточка
С. Прсич
Желтая карточка
Т. Лакуа
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Элис
Пас отдал
Р. Уден
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
Р. Уден
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЛП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
24
Фредерик Жилберт
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
31
Йоанеко Луижан
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-3-1
16
Пуссен
7
Мангаш
3
Медиуб
17
Мешер
12
Пембеле
6
Лакуа
15
Франсержио
10
Уден
29
Адли
17
Элис
16
У-Джо
3-1-3-1-2
26
Селс
5
Ньямси
28
Сиссоко
5
Перрен
14
Аолу
24
Жилберт
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
12
Пембеле
2
Грегерсен
2
Грегерсен
12
Пембеле
6
Лакуа
22
Кватен
22
Кватен
6
Лакуа
10
Уден
24
Дилросун
24
Дилросун
10
Уден
17
Элис
7
Баква
7
Баква
17
Элис
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
14
Аолу
4
Джику
4
Джику
14
Аолу
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
14
Прсич
70
Кандиль
70
Кандиль
14
Прсич
5
Перрен
20
Уорис
20
Уорис
5
Перрен
Остались в запасе
Бордо
Страсбур
23
Дави Руяр
ВР
31
Йоанеко Луижан
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
31
Йоанеко Луижан
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Бордо - Страсбур
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Матмут-Атлантик
Новости команд
Все
Бордо
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+