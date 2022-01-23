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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Белененсеш
Маритиму - Белененсеш: обзор матча 23 января 2022
Маритиму
23.01.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 1
Завершен
Белененсеш
45+5'
М. Коста
13'
А. Сафира (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Белененсеш
Замена
И. Росси
️️️️
D. Mendes
87'
Замена
Ф. Шина
️️️️
В. Коста
87'
Замена
R. Macedo
️️️️
Р. Гитан
87'
Замена
Энрике
️️️️
Э. Коста
72'
67'
Вторая желтая
Й. ван дер Гаг
65'
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Соуза
Замена
А. Алипур
️️️️
А. Видигаль
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Коста
Пас отдал
Р. Гитан
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
Й. ван дер Гаг
Красная карточка
Ж. Таго
43'
32'
Желтая карточка
Ч. Акас
32'
Замена
Й. ван дер Гаг
️️️️
N. Varela
26'
Желтая карточка
Y. Tavares
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Сафира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
34
Danny
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
4-1-1-4
10
Виктор
87
Коста
4
Коста
5
Зайнадине
2
Винк
66
7
Видигаль
12
Коста
95
Таго
10
Бельтраме
99
Гитан
3-3-1-3
1
Фелипе
27
Карраша
5
23
34
12
Пете
27
77
Соуза
27
Акас
31
9
Сафира
87
Коста
45
Шина
45
Шина
87
Коста
66
16
Росси
16
Росси
66
7
Видигаль
9
Алипур
9
Алипур
7
Видигаль
12
Коста
93
Энрике
93
Энрике
12
Коста
99
Гитан
7
7
99
Гитан
5
10
ван дер Гаг
10
ван дер Гаг
5
77
Соуза
45
Ндур
45
Ндур
77
Соуза
Остались в запасе
Маритиму
Белененсеш
55
Мигель Силва
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Маритиму - Белененсеш
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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