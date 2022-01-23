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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Андерлехт
Мехелен - Андерлехт: обзор матча 23 января 2022
Мехелен
23.01.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
23'
Д. Зиркзее
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Андерлехт
89'
Желтая карточка
К. Ольссон
Желтая карточка
В. Соуза
89'
86'
Желтая карточка
М. Мурильо
86'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Д. Зиркзее
83'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Я. Версхарен
83'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
O. Kaya
️️️️
T. Peyre
80'
75'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Б. Раман
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
73'
Замена
Н. Сторм
️️️️
Ж. Хайреманс
73'
Желтая карточка
М. Швед
70'
Замена
М. Швед
️️️️
Ф. Дрейф
63'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
Б. Раман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
3-2-2-4
5
16
30
23
14
Уолш
5
Соуза
11
Хайреманс
99
Кюйперс
9
Дрейф
28
Мрабти
15
4-4-2
1
ван Кромбрадж
16
Магальян
62
Мурильо
29
Худт
17
Гомес
24
Каллен
8
Ольссон
11
Рафаэлов
16
Версхарен
11
Зиркзее
14
Раман
9
Дрейф
9
Швед
9
Швед
9
Дрейф
23
8
8
23
11
Хайреманс
10
Сторм
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Рафаэлов
3
Делкруа
3
Делкруа
11
Рафаэлов
14
Раман
9
Амузу
9
Амузу
14
Раман
16
Версхарен
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Версхарен
11
Зиркзее
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Зиркзее
Остались в запасе
Мехелен
Андерлехт
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
Остались в запасе
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Мехелен - Андерлехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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