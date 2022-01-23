Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лорьян
Нант - Лорьян: обзор матча 23 января 2022
Нант
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
4 : 2
Завершен
Лорьян
39'
А. Жиротто
53'
Р. Коло Муани
69'
О. Букари
86'
В. Геббельс
56'
Т. Моффи
85'
С. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Лорьян
Замена
Я. М'Бемба
️️️️
Р. Коло Муани
90'
+4
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Л. Бляс
88'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
88'
ГОЛ! 4:2!
В. Геббельс
86'
85'
ГОЛ! 3:2!
С. Сумано
84'
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Моффи
84'
Замена
И. Силва
️️️️
Ж. Эрго
Желтая карточка
Д. Аппиа
83'
Желтая карточка
Фабио
77'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
С. Мутуссами
70'
Замена
В. Геббельс
️️️️
О. Букари
70'
ГОЛ! 3:1!
О. Букари
Пас отдал
С. Мутуссами
69'
68'
Замена
С. Диарра
️️️️
Э. Ле Фе
60'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Л. Абержель
56'
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Фабио
53'
Желтая карточка
С. Мутуссами
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Жиротто
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
2
Фабио
8
Мутуссами
10
Бляс
14
Букари
9
Муани
4-2-1-2-1
1
Нарди
17
Мендес
4
Йенц
15
Лапорт
14
Эрго
6
Монконду
19
Абержель
28
Ле Фе
45
Лорьенте
17
Буагар
9
Моффи
9
Муани
15
М'Бемба
15
М'Бемба
9
Муани
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
8
Мутуссами
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
8
Мутуссами
14
Букари
69
Геббельс
69
Геббельс
14
Букари
10
Бляс
97
Огустен
97
Огустен
10
Бляс
19
Абержель
18
Лемуан
18
Лемуан
19
Абержель
28
Ле Фе
25
Диарра
25
Диарра
28
Ле Фе
14
Эрго
2
Силва
2
Силва
14
Эрго
9
Моффи
99
Сумано
99
Сумано
9
Моффи
Остались в запасе
Нант
Лорьян
1
Денис Петрич
ВР
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Лорьян
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+