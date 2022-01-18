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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Джонстон
Хартс - Сент-Джонстон: обзор матча 18 января 2022
Хартс
18.01.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
46'
Д. Джиннелли
76'
Д. Джиннелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Джонстон
Желтая карточка
М. Смит
89'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Б. Маккей
83'
80'
Замена
G. Middleton
️️️️
N. Çiftçi
80'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
М. Дэвидсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Б. Маккей
76'
Желтая карточка
Д. Суттар
73'
Замена
T. Moore
️️️️
К. Хэлкетт
71'
Замена
A. McEneff
️️️️
Г. Маккей-Стивен
71'
70'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
64'
Замена
C. Gilmour
️️️️
J. Butterfield
64'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
60'
Желтая карточка
Д. Клири
ГОЛ! 1:0!
Д. Джиннелли
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
2-5-2
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
20
Кокрейн
5
Харинг
10
Маккей
11
Маккей-Стивен
14
Девлин
11
Джиннелли
4
Хэлкетт
3-2-2-3
28
Кларк
8
24
6
Клири
4
Гордон
5
МакКарт
8
Дэвидсон
29
17
17
Мэй
7
4
Хэлкетт
4
4
4
Хэлкетт
10
Маккей
11
Халидэй
11
Халидэй
10
Маккей
11
Маккей-Стивен
8
8
11
Маккей-Стивен
8
Дэвидсон
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
8
Дэвидсон
29
99
99
29
7
45
45
7
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
Остались в запасе
Хартс
Сент-Джонстон
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Хартс - Сент-Джонстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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