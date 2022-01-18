Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Бешикташ
Карагюмрюк - Бешикташ: обзор матча 18 января 2022
Карагюмрюк
18.01.2022, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
39'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Бешикташ
Замена
Э. Алпарслан
️️️️
Д. Эркин
90'
89'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
М. Батшуайи
88'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Пьянич
79'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Р. Геззаль
79'
Замена
Г. Торе
️️️️
К. Ларин
Желтая карточка
С. Дурсун
78'
Замена
А. Пешич
️️️️
Д. Дурмаз
76'
73'
Желтая карточка
М. Батшуайи
70'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Озякуп
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Я. Карамо
58'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Угур
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
4-2-2-3
88
Эркин
86
Бекароглу
29
Балковец
54
Дурсун
10
Дурмаз
8
Бистрович
14
Карамо
7
Мор
16
Борини
77
Угур
2
Вивиано
3-5-2
30
Дестаноглу
19
Розье
33
Йилмаз
21
Вида
20
Уйсал
18
Геззаль
15
Пьянич
15
Озякуп
5
Соуза
9
Ларин
44
Батшуайи
77
Угур
22
Мерджан
22
Мерджан
77
Угур
88
Эркин
60
Алпарслан
60
Алпарслан
88
Эркин
14
Карамо
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
14
Карамо
10
Дурмаз
8
Пешич
8
Пешич
10
Дурмаз
15
Озякуп
70
Боздоган
70
Боздоган
15
Озякуп
9
Ларин
30
Торе
30
Торе
9
Ларин
15
Пьянич
48
Учан
48
Учан
15
Пьянич
18
Геззаль
50
Ялчин
50
Ялчин
18
Геззаль
44
Батшуайи
11
Тейшейра
11
Тейшейра
44
Батшуайи
Остались в запасе
Карагюмрюк
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
14
Efe Tatli
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Карагюмрюк - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Бешикташ
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+