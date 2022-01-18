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Расписание матчей
Кубок Африки
Малави - Сенегал
Малави - Сенегал: обзор матча 18 января 2022
Малави
18.01.2022, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малави - Сенегал
86'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
С. Сисс
Желтая карточка
Ч. Тхому
83'
Замена
Д. Фири Жуниор
️️️️
Ф. Мадинга
79'
Замена
Р. Нгаланде
️️️️
Ч. Идана
79'
72'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Б. Диа
72'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Н. Менди
Замена
Р. Мбулу
️️️️
Х. Муяба
67'
Замена
Я. Честер
️️️️
М. Мхоне
67'
60'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Х. Диалло
Желтая карточка
Л. Чазийя
58'
20'
Желтая карточка
Ш. Куяте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
1
Чарльз Тхому
ВР
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
5
Деннис Чембези
ЦЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
15
Гомезгани Чирва
ПЗ
8
Чимвемве Идана
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
7
Мициум Мхоне
АП
10
Франсиско Мадинга
АП
22
Худа Муяба
ЦФ
11
Габадинхо Мханго
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
2
Салиу Сисс
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Малави
16
Вильям Тхоле
ВР
12
Марк Фодя
ЛЗ
25
Поль Ндлобву
ЦЗ
4
Петер Чолопи
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
6
Чикоти Чирва
ОП
13
Петер Банда
ПВ
20
Ямикани Честер
ПВ
27
Джеральд Фири Жуниор
ЦФ
26
Стэйн Дэви
ЦФ
14
Робин Нгаланде
ЦФ
9
Ричард Мбулу
ЦФ
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
0
Маме Тиам
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
4-2-2-2
1
Тхому
2
Сануди
15
Чазийя
5
Чембези
15
Чирва
8
Идана
17
Банда
10
Мадинга
7
Мхоне
11
Мханго
22
Муяба
4-2-1-1-2
16
Менди
0
Сарр
3
Кулибали
22
Диалло
2
Сисс
8
Куяте
5
Гуйе
6
Менди
10
Мане
20
Диалло
9
Диа
7
Мхоне
20
Честер
20
Честер
7
Мхоне
10
Мадинга
27
Фири Жуниор
27
Фири Жуниор
10
Мадинга
8
Идана
14
Нгаланде
14
Нгаланде
8
Идана
22
Муяба
9
Мбулу
9
Мбулу
22
Муяба
2
Сисс
12
Балло-Туре
12
Балло-Туре
2
Сисс
6
Менди
26
Гуйе
26
Гуйе
6
Менди
9
Диа
19
Дьедиу
19
Дьедиу
9
Диа
20
Диалло
29
Дьенг
29
Дьенг
20
Диалло
Остались в запасе
Малави
Сенегал
16
Вильям Тхоле
ВР
12
Марк Фодя
ЛЗ
25
Поль Ндлобву
ЦЗ
4
Петер Чолопи
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
6
Чикоти Чирва
ОП
13
Петер Банда
ПВ
26
Стэйн Дэви
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
0
Маме Тиам
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
16
Вильям Тхоле
ВР
12
Марк Фодя
ЛЗ
25
Поль Ндлобву
ЦЗ
4
Петер Чолопи
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
6
Чикоти Чирва
ОП
13
Петер Банда
ПВ
26
Стэйн Дэви
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
0
Маме Тиам
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Малави - Сенегал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
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