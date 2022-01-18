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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Марокко
Габон - Марокко: обзор матча 18 января 2022
Габон
18.01.2022, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
2 : 2
Завершен
Марокко
21'
Д. Аллевина
81'
Н. Агер (АГ)
73'
С. Буфал (П)
84'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Габон - Марокко
Замена
А. Мейе
️️️️
А. Бупендза
90'
+1
89'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
С. Шакла
89'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
А. Унаи
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Аллевина
88'
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Хакими
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Агер
81'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Буфал
Замена
Л. Амека
️️️️
А. Мукету-Муссунда
64'
57'
Замена
А. Баркок
️️️️
Ф. Файр
57'
Замена
С. Буфал
️️️️
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
А. Бупендза
45'
+1
38'
Желтая карточка
С. Амрабат
Желтая карточка
Ж. Обьянг
36'
31'
Замена
С. Амалла
️️️️
И. Хаир
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллевина
Пас отдал
Ж. Амономе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Жан-Ноэль Амономе
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Аарон Бупендза
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Файкал Файр
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Дональд Нзе
ВР
4
Сидней Обисса
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
14
Луис Амека
АП
13
Кевин Майи
ЦФ
10
Аксель Мейе
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
15
Селим Амалла
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
0
Аймен Баркок
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-3-1
1
Амономе
8
Палун
4
Мукету-Муссунда
6
Обьянг
5
Экюэль-Манга
3
Ойоно
11
Аллевина
12
Канга
17
Бийого Поко
7
Бупендза
4-3-1-2
12
Моанд
2
Хакими
0
Шакла
5
Агер
25
Масина
8
Унаи
4
Амрабат
11
Файр
13
Хаир
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
4
Мукету-Муссунда
14
Амека
14
Амека
4
Мукету-Муссунда
11
Аллевина
13
Майи
13
Майи
11
Аллевина
7
Бупендза
10
Мейе
10
Мейе
7
Бупендза
0
Шакла
6
Сайсс
6
Сайсс
0
Шакла
13
Хаир
15
Амалла
15
Амалла
13
Хаир
11
Файр
0
Баркок
0
Баркок
11
Файр
20
Эль-Кааби
17
Буфал
17
Буфал
20
Эль-Кааби
8
Унаи
9
Тиссудали
9
Тиссудали
8
Унаи
Остались в запасе
Габон
Марокко
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Дональд Нзе
ВР
4
Сидней Обисса
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
14
Закария Абухляль
ПВ
1
Яссин Буну
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
0
Имран Луза
ЦП
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Дональд Нзе
ВР
4
Сидней Обисса
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
Остались в запасе
14
Закария Абухляль
ПВ
1
Яссин Буну
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
0
Имран Луза
ЦП
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Габон - Марокко
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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