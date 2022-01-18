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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Карлсруэ
Мюнхен 1860 - Карлсруэ: обзор матча 18 января 2022
Мюнхен 1860
18.01.2022, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Карлсруэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Мюнхен 1860 - Карлсруэ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
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Мюнхен 1860
Карлсруэ
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
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2022.06.23 11:33
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2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
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2019.05.23 09:55
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