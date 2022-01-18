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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Юнайтед
Престон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 января 2022
Престон
18.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
71'
А. Брауне
89'
Э. Риис
17'
Д. Богль
39'
Б. Шарп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Э. Риис
89'
84'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Э. Стивенс
Желтая карточка
Г. Каннингэм
82'
80'
Желтая карточка
Д. Богль
ГОЛ! 1:2!
А. Брауне
Пас отдал
Д. Джонсон
71'
70'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Р. Брюстер
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Т. Баркуйзен
65'
60'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Б. Поттс
46'
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
С. Синклейр
40'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Шарп
Красная карточка
Э. Хьюз
38'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Богль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-5-1-1
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
5
Бауэр
8
Уайтмэн
7
Синклейр
14
Джонсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
44
Поттс
17
Риис
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
2
Богль
14
Робинсон
10
Норвуд
14
Хурихейн
7
Ндиайе
10
Брюстер
14
Шарп
44
Поттс
2
Рафферти
2
Рафферти
44
Поттс
7
Синклейр
8
Каннингэм
8
Каннингэм
7
Синклейр
29
Баркуйзен
17
Эванс
17
Эванс
29
Баркуйзен
3
Стивенс
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
3
Стивенс
10
Брюстер
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Брюстер
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Юнайтед
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Престон - Шеффилд Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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