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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бирмингем Сити
Фулхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 18 января 2022
Фулхэм
18.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
6 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
10'
М. Робертс (АГ)
35'
Н. Кебану
38'
Ф. Карвалью
43'
Т. Кэрни
75'
Ф. Карвалью
90+3'
Э. Робинсон
45'
И. Суньич
74'
Г. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Бирмингем Сити
ГОЛ! 6:2!
Э. Робинсон
90'
+3
82'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
О. Эрнандес
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Рид
81'
ГОЛ! 5:2!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Б. Рид
75'
74'
ГОЛ! 4:2!
Г. Гарднер
Пас отдал
К. Педерсен
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Т. Кэрни
68'
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
68'
Желтая карточка
Х. Рид
67'
64'
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Юткевич
64'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
М. Робертс
52'
Желтая карточка
К. Педерсен
45'
ГОЛ! 4:1!
И. Суньич
Пас отдал
Ж. Бела
ГОЛ! 4:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Ф. Карвалью
43'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Э. Робинсон
38'
ГОЛ! 2:0!
Н. Кебану
Пас отдал
Д. Одои
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Робертс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
6
Рид
10
Кэрни
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
4-1-2-1-2
13
Этеридж
24
Педерсен
4
Робертс
15
Менжи
2
Колен
26
Суньич
20
Гарднер
18
Вудс
11
Эрнандес
10
Юткевич
91
Бела
10
Кэрни
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Кэрни
6
Рид
17
Онома
17
Онома
6
Рид
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
4
Робертс
32
Фрэнд
32
Фрэнд
4
Робертс
11
Эрнандес
8
Джеймс
8
Джеймс
11
Эрнандес
10
Юткевич
25
Хоган
25
Хоган
10
Юткевич
Остались в запасе
Фулхэм
Бирмингем Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Статистика матча Фулхэм - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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