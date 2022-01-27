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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Арука
Эшторил - Арука: обзор матча 27 января 2022
Эшторил
27.01.2022, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 2
Завершен
Арука
6'
A. Ba (АГ)
89'
А. Силва
90+8'
Э. Куасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Арука
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Э. Куасси
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
90'
+6
90'
+2
Замена
Т. Араужо
️️️️
Куарежма
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Замена
Р. Валенте
️️️️
А. Гомес
82'
75'
Желтая карточка
П. Морейра
75'
Замена
Л. Силва
️️️️
П. Морейра
Замена
D. Bruno
️️️️
К. Сория
73'
Замена
Шавьер
️️️️
Б. Лоуреншу
73'
Желтая карточка
А. Франку
67'
65'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Д. Симао
65'
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Р. Бару
62'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
62'
54'
Желтая карточка
A. Ba
Желтая карточка
Жоаозиньо
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
A. Ba
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
11
Артур Гомес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
30
Андре Букия
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Арука
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
11
Антони
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
4-2-2-2
12
Силва
31
Жоаозиньо
30
Сория
5
Виталь
3
Вильям
28
Бару
32
Розье
10
Франку
17
Лоуреншу
17
Фонте
11
Гомес
3-3-1-3
1
Брага
13
Бассо
6
Куарежма
72
30
Букия
8
Куасси
20
Педру Морейра
8
Арсениу
8
Симао
23
17
Силва
30
Сория
22
22
30
Сория
11
Гомес
15
Валенте
15
Валенте
11
Гомес
28
Бару
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
28
Бару
17
Фонте
33
33
17
Фонте
17
Лоуреншу
16
Шавьер
16
Шавьер
17
Лоуреншу
20
Педру Морейра
21
Силва
21
Силва
20
Педру Морейра
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
6
Куарежма
20
Араужо
20
Араужо
6
Куарежма
8
Симао
98
Даббаг
98
Даббаг
8
Симао
Остались в запасе
Эшторил
Арука
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Эшторил - Арука
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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