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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 01 января 2022
Кристал Пэлас
01.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Вест Хэм
83'
О. Эдуард
90'
М. Олисе
22'
М. Антонио
25'
М. Ланзини
45+5'
М. Ланзини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
ГОЛ! 2:3!
М. Олисе
90'
88'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
ГОЛ! 1:3!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Олисе
83'
78'
Желтая карточка
А. Масуаку
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
75'
71'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
Замена
М. Олисе
️️️️
К. Бентеке
68'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Л. Миливойевич
60'
46'
Замена
А. Масуаку
️️️️
Б. Джонсон
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Ланзини
38'
Желтая карточка
Б. Джонсон
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Ланзини
Пас отдал
Д. Райс
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
С. Бенрахма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-3-3
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Миливойевич
29
Эдуард
10
Айю
20
Бентеке
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
20
Бентеке
17
Олисе
17
Олисе
20
Бентеке
19
Миливойевич
14
Матета
14
Матета
19
Миливойевич
2
Джонсон
26
Масуаку
26
Масуаку
2
Джонсон
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
31
Реми Мэттьюз
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Эберечи Эзе
АП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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