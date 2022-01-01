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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Халл Сити
Блэкпул - Халл Сити: обзор матча 01 января 2022
Блэкпул
01.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
31'
Г. Мадин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Халл Сити
Замена
Д. Лео Гретарссон
️️️️
К. Андерсон
90'
Замена
К. Коннолли
️️️️
Д. Боулер
89'
76'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
73'
71'
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Смолвуд
67'
Желтая карточка
Д. Бернард
63'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мадин
31'
16'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Элдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Халл Сити
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
1-2-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
11
Боулер
16
Дугалл
36
Кио
14
Мадин
19
Ловери
21
Андерсон
3
Хасбэнд
3-2-1-4
1
Бакстер
5
Бернард
20
Элдер
15
МакЛафлин
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
24
Гривз
5
Доэрти
47
Лонгман
9
Магеннис
11
Боулер
6
Коннолли
6
Коннолли
11
Боулер
21
Андерсон
3
Гретарссон
3
Гретарссон
21
Андерсон
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
21
Смолвуд
14
14
21
Смолвуд
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
20
Элдер
29
Смит
29
Смит
20
Элдер
Остались в запасе
Блэкпул
Халл Сити
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Остались в запасе
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Блэкпул - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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