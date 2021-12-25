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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 25 декабря 2021
Трабзонспор
25.12.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
89'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
89'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
А. Трондсен
83'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Д. Токез
77'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
77'
74'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Ф. Гульбрандсен
73'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Озкан
45'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Желтая карточка
Х. Тюркмен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбул Башакшехир
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
16
Трондсен
4
Тюркмен
4
Денсвил
33
Перес
24
Токез
33
Омюр
17
Гамшик
9
Бакасетас
14
Корнелиус
21
Джанини
3-2-2-1-3
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
80
Кайсара
3
Дуарте
19
Озкан
55
Ндайшими
10
Вишча
8
Гульбрандсен
77
Окака-Чука
16
Зенгезер
16
Трондсен
12
Кейбаши
12
Кейбаши
16
Трондсен
24
Токез
6
Сиопис
6
Сиопис
24
Токез
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
19
Озкан
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Озкан
8
Гульбрандсен
89
Шадли
89
Шадли
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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