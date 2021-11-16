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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Норвегия
Нидерланды - Норвегия: обзор матча 16 ноября 2021
Нидерланды
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
2 : 0
Завершен
Норвегия
84'
С. Бергвейн
90+1'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Норвегия
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
С. Бергвейн
90'
+1
Замена
Н. Аке
️️️️
А. Данжума
89'
87'
Замена
Л. Ольсен
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
А. Данжума
84'
Желтая карточка
М. де Лигт
80'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
79'
74'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
М. Норманн
74'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Й. Хеуге
Замена
М. де Рон
️️️️
Д. Классен
74'
46'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
М. Торсбю
46'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
О. Сольбаккен
43'
Желтая карточка
А. Серлот
39'
Желтая карточка
М. Торсбю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
0
Арно Данжума
ЛВ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
0
Лехне Ольсен
ЦФ
3-3-3-1
13
Силлессен
17
Блинд
4
ван Дейк
6
де Лигт
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
25
Бергвейн
14
Классен
0
Данжума
10
Депай
4-1-1-3-1
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Страндберг
21
Ханше-Ольсен
17
Мелинг
21
Норманн
2
Торсбю
0
Сольбаккен
10
Эдегор
11
Эльюнусси
7
Серлот
0
Данжума
5
Аке
5
Аке
0
Данжума
14
Классен
3
де Рон
3
де Рон
14
Классен
21
Норманн
2
Грегерсен
2
Грегерсен
21
Норманн
2
Торсбю
7
Эушнес
7
Эушнес
2
Торсбю
0
Сольбаккен
10
Хеуге
10
Хеуге
0
Сольбаккен
Хеуге
7
Кинг
7
Кинг
Хеуге
16
Хольмгрен-Педерсен
0
Ольсен
0
Ольсен
16
Хольмгрен-Педерсен
Остались в запасе
Нидерланды
Норвегия
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
18
Кристиан Торстведт
АП
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
18
Кристиан Торстведт
АП
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Нидерланды - Норвегия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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