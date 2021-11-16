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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Индонезия
Афганистан - Индонезия: обзор матча 16 ноября 2021
Афганистан
16.11.2021, вторник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Индонезия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Афганистан - Индонезия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
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