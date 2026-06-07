Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 13:01
Афганистан
07.06.2026, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Пакистан
5' U. Nawaz
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афганистан
1
Faisal Hamidi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
5
Ahmad Shekib Mehri
ЦЗ
11
Q. Kouhyar
ЦП
8
Рахмат Акбари
ЦП
6
Habibulla Askar
ЦП
20
Mustafa Omarkheil
ЦП
19
Omid Popalzay
ЦП
15
Amin Nabizada
ЦФ
7
Mosawer Ahadi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
13
Mohib Ullah
ЦЗ
5
Easah Suliman
ЦЗ
14
Abdullah Shah
ЦЗ
3
Mohammad Fazal
ЦЗ
11
Shayek Dost
ЦП
17
Ali Agha Hazara
ЦП
12
Haris Zeb
ЦП
18
U. Nawaz
ЦФ
7
Otis Khan
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Пакистан
23
Harun Hamid
ЦП
3-5-2
1
18
4
5
8
Акбари
6
20
19
11
7
15
4-3-3
1
5
14
3
13
11
17
12
10
7
18
Остались в запасе
Афганистан
Пакистан
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
23
Harun Hamid
ЦП
Главный тренер
Стефен Константин
Остались в запасе
23
Harun Hamid
ЦП
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Главный тренер
Стефен Константин
Статистика матча Афганистан - Пакистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию Афганистан против Пакистана, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Афганистан – Пакистан

Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Пакистан Афганистан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
24
ЧМ-2026. Англия победила Хорватию благодаря дублю Кейна – 4:2!
01:00
3
Кейн повторил рекорд сборной Англии по голам на ЧМ
00:51
Роналду сделал заявление после сенсационной ничьей с ДР Конго на ЧМ-2026
00:45
Перишич повторил рекорд Месси
00:38
«Рубин» предложил 100 миллионов рублей за футболиста «Урала»
00:29
1
Прогноз Мостового, сможет ли Роналду сыграть лучше Месси на ЧМ-2026
Вчера, 23:59
1
Кейн побил рекорд чемпионата мира
Вчера, 23:37
3
Мэддисон – о Роналду: «Зачем португальцы ставят этого старого гомосека?»
Вчера, 22:57
2
Модрич уступает только одному европейскому футболисту по числу участий в ЧМ / Евро
Вчера, 22:43
Все новости
Все новости
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей»
16 июня
36
Кривцов высказался о борьбе «Краснодара» за титул в новом сезоне
14 июня
3
Познер сообщил, когда для него закончился отечественный футбол
13 июня
11
В рейтинге ФИФА перед стартом ЧМ-2026 сменился лидер
11 июня
7
Роналду не забил за Португалию в 3 матчах подряд, это случилось впервые с Евро-2024
11 июня
2
Товарищеский матч. Англия разгромила Коста-Рику – 3:0!
11 июня
Товарищеский матч. Португалия вырвала победу над Нигерией (2:1)
11 июня
1
Капитан Тринидада и Тобаго оценил уровень сборной России: «Много игроков, чтобы сделать что-то великое»
10 июня
1
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
Круговой одним словом отреагировал на окончание сезона
10 июня
7
Товарищеский матч. Барко и Месси помогли Аргентине разгромить Исландию (3:0)
10 июня
2
Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»
10 июня
8
Губерниев прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
10 июня
Пономарев – о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго: «Зачем позориться?»
10 июня
7
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Карпин прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
9 июня
4
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Тренер сборной Тринидада и Тобаго одним словом описал игру с Россией
9 июня
1
ВидеоПосле матча сборной России в Калининграде прозвучала песня «Гудбай, Америка»
9 июня
3
Стало известно, почему Кисляк пропустил матч с Тринидадом и Тобаго
9 июня
Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!
9 июня
28
ВидеоОбзор матча Россия – Тринидад и Тобаго: голы и лучшие моменты (Видео)
9 июня
ВидеоБатраков забил за сборную России в день рождения
9 июня
Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»
9 июня
7
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Тринидад и Тобаго: 9 июня 2026
9 июня
3
Сборную России пригласили на матч в Африку
9 июня
8
Мбаппе вошел в топ-10 по числу матчей за сборную Франции
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 