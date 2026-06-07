07.06.2026, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Составы команд
Афганистан
3-5-2
1
18
4
5
8
Акбари
6
20
19
11
7
15
4-3-3
1
5
14
3
13
11
17
12
10
7
18
Остались в запасе
Афганистан
Пакистан
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
23
Harun Hamid
ЦП
Главный тренер
Стефен Константин
Остались в запасе
23
Harun Hamid
ЦП
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Главный тренер
Стефен Константин
Статистика матча Афганистан - Пакистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию Афганистан против Пакистана, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Афганистан – Пакистан
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»