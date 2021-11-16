Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Франция
Финляндия - Франция: обзор матча 16 ноября 2021
Финляндия
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
0 : 2
Завершен
Франция
66'
К. Бензема
76'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Франция
87'
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Рабьо
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Д. О'Шонесси
82'
Замена
О. Валакари
️️️️
У. Ниссила
82'
76'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Й. Уронен
72'
67'
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Гризманн
66'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Шуллер
64'
57'
Замена
К. Коман
️️️️
Ж. Кунде
57'
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Диаби
46'
Замена
Б. Павар
️️️️
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Р. Шуллер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
21
Вяйсянен
3
О'Шонесси
22
Хямяляйнен
4
Иванов
18
Уронен
11
Шуллер
6
Камара
8
Лод
16
Ниссила
10
Пукки
3-3-1-1-2
1
Льорис
5
Кунде
4
Упамекано
15
Зума
24
Дюбуа
8
Чуамени
3
Динь
14
Рабьо
20
Диаби
10
Мбаппе
7
Гризманн
18
Уронен
7
Тэйлор
7
Тэйлор
18
Уронен
16
Ниссила
15
Валакари
15
Валакари
16
Ниссила
3
О'Шонесси
20
Похьянпало
20
Похьянпало
3
О'Шонесси
11
Шуллер
26
Форсс
26
Форсс
11
Шуллер
24
Дюбуа
15
Павар
15
Павар
24
Дюбуа
14
Рабьо
15
Верету
15
Верету
14
Рабьо
7
Гризманн
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Гризманн
5
Кунде
7
Коман
7
Коман
5
Кунде
20
Диаби
19
Бензема
19
Бензема
20
Диаби
Остались в запасе
Финляндия
Франция
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Финляндия - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Финляндия
Франция
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+