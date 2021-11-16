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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия - Гамбия
Новая Зеландия - Гамбия: обзор матча 16 ноября 2021
Новая Зеландия
16.11.2021, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Гамбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новая Зеландия - Гамбия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
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2 : 2
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Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
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Иран
3 : 1
29.05.2026
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Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
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Кувейт
2 : 2
18.11.2025
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