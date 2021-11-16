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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Украина
Босния и Герцеговина - Украина: обзор матча 16 ноября 2021
Босния и Герцеговина
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
0 : 2
Завершен
Украина
59'
А. Зинченко
79'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Украина
82'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Ярмоленко
81'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Р. Малиновский
Замена
К. Кодро
️️️️
Э. Демирович
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Довбик
Пас отдал
Н. Шапаренко
75'
Замена
А. Зубков
️️️️
Р. Яремчук
75'
Замена
А. Довбик
️️️️
В. Цыганков
Замена
А. Налич
️️️️
А. Хаджиахметович
71'
Замена
С. Превляк
️️️️
Л. Менало
71'
Желтая карточка
Э. Демирович
66'
66'
Желтая карточка
И. Забарный
64'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Э. Соболь
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Прсич
64'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
А. Гояк
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Зинченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
18
Санин Прсич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Амер Гояк
АП
23
Лука Менало
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Виктор Коваленко
АП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
4-3-1-2
1
Васили
16
Ахмедходжич
19
Ковачевич
13
Сушич
3
Хаджикадунич
18
Прсич
16
Хаджиахметович
19
Стеванович
10
Гояк
10
Демирович
23
Менало
3-3-3-1
1
Бущан
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Соболь
18
Тымчик
6
Степаненко
17
Зинченко
7
Ярмоленко
8
Малиновский
15
Цыганков
9
Яремчук
16
Хаджиахметович
0
Налич
0
Налич
16
Хаджиахметович
18
Прсич
8
Крунич
8
Крунич
18
Прсич
10
Гояк
13
Цимирот
13
Цимирот
10
Гояк
23
Менало
9
Превляк
9
Превляк
23
Менало
10
Демирович
0
Кодро
0
Кодро
10
Демирович
7
Ярмоленко
21
Караваев
21
Караваев
7
Ярмоленко
2
Соболь
10
Шапаренко
10
Шапаренко
2
Соболь
8
Малиновский
5
Сидорчук
5
Сидорчук
8
Малиновский
9
Яремчук
20
Зубков
20
Зубков
9
Яремчук
15
Цыганков
11
Довбик
11
Довбик
15
Цыганков
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Украина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Босния и Герцеговина - Украина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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