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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Бельгия
Уэльс - Бельгия: обзор матча 16 ноября 2021
Уэльс
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бельгия
32'
К. Мур
12'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Бельгия
Замена
Б. Джонсон
️️️️
А. Рэмзи
90'
+3
85'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Менье
85'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
А. Теате
82'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Желтая карточка
К. Мур
80'
75'
Желтая карточка
А. Салемакерс
71'
Желтая карточка
Т. Азар
59'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
Д. Ориги
59'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Т. Кастань
58'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Желтая карточка
Д. Моррел
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Джеймс
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
0
Данте Ванзейр
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Уорд
4
Дэвис
2
Мефам
6
Родон
16
Моррел
14
Робертс
7
Аллен
10
Рэмзи
20
Джеймс
13
Мур
4-2-3-1
1
Кастелс
21
Кастань
3
Теате
4
Боята
15
Менье
20
Ванакен
6
Витсель
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
16
Азар
17
Ориги
10
Рэмзи
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Рэмзи
3
Теате
5
Вертонген
5
Вертонген
3
Теате
21
Кастань
19
Дендокер
19
Дендокер
21
Кастань
15
Менье
10
Троссард
10
Троссард
15
Менье
17
Де Кетеларе
22
Салемакерс
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
17
Ориги
0
Ванзейр
0
Ванзейр
17
Ориги
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
8
Харри Уилсон
ПВ
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
8
Харри Уилсон
ПВ
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уэльс - Бельгия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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