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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро: обзор матча 16 ноября 2021
Атлетико Паранаэнсе
16.11.2021, вторник, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
45'
М. Сарачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
89'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
87'
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
87'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Аллан
Замена
Эрик
️️️️
M. Azevedo
80'
79'
Замена
Натан
️️️️
Д. Коста
79'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Кено
Замена
П. Энрике
️️️️
Николас
74'
Замена
Биссоли
️️️️
К. Эдуардо
67'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Сарачо
Пас отдал
Кено
41'
Желтая карточка
Жаир
Желтая карточка
К. Эдуардо
41'
38'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
42
Luiz Fernando
ЦП
7
Jader
ЦП
24
Бенто
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
30
Николас
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Атлетико Минейро
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Натан Силва
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
75
Kleiton
ЦЗ
24
Лео Линк
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
41
Нето
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
14
Натан
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
1-2-1-5
3
Фассон
42
7
32
Роша
12
Келлвен
96
Эдуардо
6
18
Кристиан
30
Николас
2-2-1-5
23
Гуга
4
Ревер
8
Жаир
29
Аллан
7
Халк
22
Эверсон
19
Коста
20
Кено
11
Сарачо
16
Додо
30
Николас
13
Энрике
13
Энрике
30
Николас
6
14
Эрик
14
Эрик
6
96
Эдуардо
7
Биссоли
7
Биссоли
96
Эдуардо
29
Аллан
21
Рабельо
21
Рабельо
29
Аллан
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
19
Коста
14
Натан
14
Натан
19
Коста
20
Кено
77
Борреро
77
Борреро
20
Кено
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
75
Kleiton
ЦЗ
24
Лео Линк
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
41
Нето
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
75
Kleiton
ЦЗ
24
Лео Линк
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
41
Нето
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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