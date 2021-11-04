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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Лудогорец
Брага - Лудогорец: обзор матча 04 ноября 2021
Брага
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
4 : 2
Завершен
Лудогорец
25'
А. Мусрати
37'
Ю. Медейрос
40'
Галено
73'
М. Гонсалес
33'
П. Сотириу
79'
И. Пластун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Лудогорец
81'
Желтая карточка
И. Пластун
79'
ГОЛ! 4:2!
И. Пластун
Пас отдал
К. Десподов
76'
Замена
Э. Ману
️️️️
П. Сотириу
Замена
Б. Родригеш
️️️️
Н. Секейра
75'
ГОЛ! 4:1!
М. Гонсалес
73'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Галено
71'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
71'
66'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
М. Чибота
66'
Замена
С. Баджи
️️️️
Шоу
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Мусрати
63'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Витинья
63'
ГОЛ! 3:1!
Галено
Пас отдал
Р. Орта
40'
38'
Желтая карточка
Шоу
ГОЛ! 2:1!
Ю. Медейрос
Пас отдал
Р. Орта
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
П. Сотириу
Пас отдал
Д. Янков
Желтая карточка
А. Каштру
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Мусрати
Пас отдал
Р. Орта
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
14
Шоу
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Андре Орта
ЦП
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
4-1-3-2
1
Матеус
6
Секейра
15
Оливейра
2
Лейте
27
Коуто
73
Мусрати
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
9
Витинья
45
Медейрос
4-1-1-3-1
1
Калина
32
Икоко
32
Пластун
24
Вердон
40
Сисиньо
5
Гонсалвеш
14
Шоу
77
Десподов
8
Янков
13
Чибота
79
Сотириу
13
Галено
74
Моура
74
Моура
13
Галено
6
Секейра
4
Родригеш
4
Родригеш
6
Секейра
73
Мусрати
30
Минейро
30
Минейро
73
Мусрати
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
9
Витинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Витинья
14
Шоу
25
Баджи
25
Баджи
14
Шоу
79
Сотириу
45
Ману
45
Ману
79
Сотириу
13
Чибота
37
Текпетей
37
Текпетей
13
Чибота
Остались в запасе
Брага
Лудогорец
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Брага - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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