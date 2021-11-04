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Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Штурм
Реал Сосьедад - Штурм: обзор матча 04 ноября 2021
Реал Сосьедад
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
53'
А. Серлот
38'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Штурм
90'
+1
Желтая карточка
Й. Зибенхандль
83'
Замена
М. Вельс
️️️️
А. Ньянгбо
Замена
А. Исак
️️️️
А. Серлот
83'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
83'
78'
Желтая карточка
А. Кюн
Желтая карточка
М. Субименди
74'
72'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Яншер
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
65'
58'
Желтая карточка
Г. Вютрих
ГОЛ! 1:1!
А. Серлот
Пас отдал
И. Субельдия
53'
38'
ГОЛ! 0:1!
Я. Яншер
Пас отдал
М. Саркария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
30
Андреас Кюн
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
24
Янузай
21
Сильва
10
Порту
9
Серлот
3-3-2-1-1
28
Зибенхандль
17
Ягер
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
77
Любич
44
Данте
89
Яншер
22
Прасс
11
Саркария
7
Ньянгбо
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
9
Серлот
9
Исак
9
Исак
9
Серлот
7
Ньянгбо
37
Вельс
37
Вельс
7
Ньянгбо
89
Яншер
30
Кюн
30
Кюн
89
Яншер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Штурм
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Реал Сосьедад - Штурм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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