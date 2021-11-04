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Лига конференций 2026/2027
Флора - Анортосис
Флора - Анортосис: обзор матча 04 ноября 2021
Флора
04.11.2021, четверг, 18:30
Лига конференций, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Анортосис
55'
Р. Саппинен
58'
С. Зенев
28'
Д. Христофи
33'
Д. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флора - Анортосис
Замена
М. Миллер
️️️️
Х. Оямаа
90'
+1
83'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
80'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Попович
Замена
Р. Аллику
️️️️
С. Зенев
80'
Желтая карточка
М. Лукка
66'
62'
Замена
А. Коррейя
️️️️
А. Авраам
ГОЛ! 2:2!
С. Зенев
58'
ГОЛ! 1:2!
Р. Саппинен
55'
46'
Замена
П. Араюри
️️️️
С. Рисванис
Замена
М. Лукка
️️️️
К. Калласте
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Попович
Пас отдал
Н. Качарава
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Христофи
Пас отдал
А. Варда
Желтая карточка
М. Соометс
10'
7'
Желтая карточка
С. Рисванис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Анортосис
22
Ассаф Цур
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Анортосис
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
4-4-2
38
Игонен
2
Лиландер
2
Кууск
25
Калласте
24
Пюрг
15
Саппинен
14
Васильев
20
Поом
8
Соометс
20
Зенев
8
Оямаа
2-4-4
22
Цур
33
Рисванис
23
Антониадес
22
Попович
30
Авраам
4
Артиматас
19
Амбарцумян
77
Христофи
7
Варда
15
Качарава
25
Гушбауэр
25
Калласте
4
Лукка
4
Лукка
25
Калласте
8
Оямаа
10
Миллер
10
Миллер
8
Оямаа
20
Зенев
9
Аллику
9
Аллику
20
Зенев
33
Рисванис
2
Араюри
2
Араюри
33
Рисванис
22
Попович
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
22
Попович
30
Авраам
7
Коррейя
7
Коррейя
30
Авраам
Остались в запасе
Флора
Анортосис
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
44
Павлос Корреа
ЦЗ
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Остались в запасе
44
Павлос Корреа
ЦЗ
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Флора - Анортосис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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