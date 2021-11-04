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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Копенгаген
ПАОК - Копенгаген: обзор матча 04 ноября 2021
ПАОК
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа F, 4 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
8'
А. Живкович
34'
П. Анкерсен
50'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Копенгаген
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хочолава
Красная карточка
Я. Михайлидис
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
К. Юнссон
Желтая карточка
А. Живкович
89'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Ш. Шваб
86'
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Бисесвар
86'
86'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Винд
86'
Замена
️️️️
П. Бьель
77'
Желтая карточка
Й. Стаге
Желтая карточка
Я. Куртич
74'
74'
Замена
️️️️
П. Анкерсен
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
71'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Х. Анхель Креспо
62'
62'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
В. Бевинг
Желтая карточка
К. Свидерски
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
П. Бьель
Пас отдал
К. Дикс
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Анкерсен
Пас отдал
К. Дикс
ГОЛ! 1:0!
А. Живкович
Пас отдал
К. Свидерски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Копенгаген
31
Йохан Гуаданьо
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
5
Михайлидис
15
Креспо
20
Виейринья
4
Михай
22
Шваб
14
Живкович
27
Куртич
7
Эль-Каддури
28
Свидерски
21
Бисесвар
3-2-2-2-1
1
Юнссон
5
Хочолава
2
Анкерсен
20
Бойлесен
4
Дикс
34
Кристиансен
21
Лерагер
6
Стаге
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
15
Креспо
3
Тэйлор
3
Тэйлор
15
Креспо
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
21
Бисесвар
99
Мург
99
Мург
21
Бисесвар
22
Шваб
70
Куциас
70
Куциас
22
Шваб
19
Винд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
19
Винд
11
Бевинг
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
11
Бевинг
Остались в запасе
ПАОК
Копенгаген
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
31
Йохан Гуаданьо
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Остались в запасе
12
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
31
Йохан Гуаданьо
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча ПАОК - Копенгаген
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Тумба
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