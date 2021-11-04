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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург-Видное - Саранск
Металлург-Видное - Саранск: обзор матча 04 ноября 2021
Металлург-Видное
04.11.2021, четверг, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур
1 : 3
Завершен
Саранск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург-Видное - Саранск
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
05.06.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Арсенал-2
4 : 1
28.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Металлург-Видное
2 : 3
20.05.2022
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Калуга
3 : 1
14.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
Информация о матче
Стадион:
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Металлург-Видное
Саранск
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Форвард «Саранска» Кузьмичев: «На «Зенит» тратится слишком много денег. Цель не оправдывает средства»
2022.01.04 07:44
16
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Химки» в серии пенальти уступили «Саранску»
2021.09.22 20:17
7
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
2021.09.22 19:55
3
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Красава» в первом официальном матче разгромил «Металлург-Видное»
2021.07.14 21:01
6
Форвард «Саранска» Кузьмичев: «На «Зенит» тратится слишком много денег. Цель не оправдывает средства»
2022.01.04 07:44
16
Кубок России. «Химки» в серии пенальти уступили «Саранску»
2021.09.22 20:17
7
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
2021.09.22 19:55
3
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
2021.09.18 23:10
3
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