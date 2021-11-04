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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Рапид
Динамо Загреб - Рапид: обзор матча 04 ноября 2021
Динамо Загреб
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
12'
Б. Петкович
34'
К. Андрич
83'
Й. Шутало
8'
К. Кнасмюллнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Рапид
Замена
Д. Шпикич
️️️️
М. Оршич
89'
Замена
С. Ристовски
️️️️
С. Мохаррами
89'
ГОЛ! 3:1!
Й. Шутало
Пас отдал
М. Булат
83'
Замена
М. Булат
️️️️
К. Андрич
79'
Замена
Л. Менало
️️️️
Л. Иванушец
73'
69'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
69'
Замена
Т. Балло
️️️️
М. Груль
46'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Андрич
Пас отдал
Б. Франьич
34'
ГОЛ! 1:1!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Оршич
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Р. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Амер Гояк
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
26
Никола Чавлина
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
49
Коя Китагава
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Ливакович
6
Шутало
28
Теофил-Катерин
18
Мохаррами
4
Франьич
27
Мишич
99
Оршич
14
Гояк
17
Иванушец
9
Петкович
17
Андрич
4-3-1-2
25
Гартлер
31
Ульманн
4
Айву
5
Морман
28
Хофманн
15
Граховац
10
Любичич
28
Кнасмюллнер
18
Груль
36
Аразе
9
Кара
18
Мохаррами
33
Ристовски
33
Ристовски
18
Мохаррами
17
Андрич
5
Булат
5
Булат
17
Андрич
99
Оршич
77
Шпикич
77
Шпикич
99
Оршич
17
Иванушец
17
Менало
17
Менало
17
Иванушец
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
18
Груль
8
Балло
8
Балло
18
Груль
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
Остались в запасе
Динамо Загреб
Рапид
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
26
Никола Чавлина
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
26
Никола Чавлина
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Динамо Загреб - Рапид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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