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Лига конференций 2026/2027
Кайрат - Карабах
Кайрат - Карабах: обзор матча 04 ноября 2021
Кайрат
04.11.2021, четверг, 18:30
Лига конференций, группа H, 4 тур
1 : 2
Завершен
Карабах
68'
Х. Канте
58'
И. Ваджи
72'
А. Зубир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Карабах
90'
+4
Замена
Б. Мустафазаде
️️️️
И. Ваджи
84'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
Ф. Озобич
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Н. Косович
81'
Замена
Д. Поляков
️️️️
Н. Алип
78'
Замена
Д. Миканович
️️️️
Я. Вороговский
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Зубир
Пас отдал
П. Андраде
ГОЛ! 1:1!
Х. Канте
Пас отдал
Я. Вороговский
68'
61'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
К. Боржес
Желтая карточка
Н. Косович
60'
60'
Замена
М. Вешович
️️️️
А. Гусейнов
59'
Желтая карточка
К. Боржес
58'
ГОЛ! 0:1!
И. Ваджи
Пас отдал
Ф. Озобич
Желтая карточка
Я. Горальски
45'
+1
Желтая карточка
Х. Канте
37'
5'
Желтая карточка
К. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
81
Кевин Медина
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-1-2
92
Покатилов
28
Алип
20
Дугалич
3
Баньяк
13
Оганесян
11
Вороговский
27
Косович
6
Горальски
16
Алвеш
24
Канте
19
Вагнер Лав
2-1-1-2-4
1
Махаммадалиев
5
Медведев
30
Гусейнов
2
Гараев
10
Зубир
20
Боржес
19
Озобич
25
Ваджи
66
Андраде
7
Байрамов
81
Медина
28
Алип
23
Поляков
23
Поляков
28
Алип
11
Вороговский
24
Миканович
24
Миканович
11
Вороговский
27
Косович
11
Шушеначев
11
Шушеначев
27
Косович
25
Ваджи
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
25
Ваджи
30
Гусейнов
23
Вешович
23
Вешович
30
Гусейнов
19
Озобич
20
Алмейда
20
Алмейда
19
Озобич
20
Боржес
7
Шейдаев
7
Шейдаев
20
Боржес
Остались в запасе
Кайрат
Карабах
44
Данил Устименко
ВР
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Кайрат - Карабах
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
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