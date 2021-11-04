Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Бетис
Байер - Бетис: обзор матча 04 ноября 2021
Байер
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 4 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
42'
М. Диаби
52'
М. Диаби
86'
Ф. Вирц
90'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бетис
Красная карточка
К. Демирбай
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Н. Фекир
ГОЛ! 4:0!
Н. Амири
Пас отдал
М. Диаби
90'
Замена
П. Рецос
️️️️
Ж. Фримпонг
88'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Ф. Вирц
88'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
М. Диаби
86'
79'
Замена
Хуанми
️️️️
Хоакин
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
П. Хинкапе
77'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Адли
77'
71'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Паулиньо
68'
60'
Замена
️️️️
А. Руйбаль
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
52'
46'
Замена
С. Каналес
️️️️
В. Карвалью
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
Желтая карточка
Р. Андрих
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
Ф. Вирц
42'
Желтая карточка
А. Адли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
10
Паулиньо
21
Адли
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
4
Руис
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
17
Хоакин
7
Иглесиас
21
Адли
10
Амири
10
Амири
21
Адли
5
Хинкапе
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Хинкапе
7
Вирц
31
Коссуну
31
Коссуну
7
Вирц
30
Фримпонг
45
Рецос
45
Рецос
30
Фримпонг
10
Паулиньо
25
Паласиос
25
Паласиос
10
Паулиньо
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
10
Карвалью
20
Каналес
20
Каналес
10
Карвалью
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Хоакин
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Байер
Бетис
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Лукас Аларио
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Байер - Бетис
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Бетис
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
10:12
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
10:12
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+