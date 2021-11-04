Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - Слован
Линкольн - Слован: обзор матча 04 ноября 2021
Линкольн
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа F, 4 тур
1 : 4
Завершен
Слован
45+3'
Р. Чиполина
17'
А. Грин
25'
А. Грин
67'
А. Чаврич
71'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линкольн - Слован
Замена
Д. Сержант
️️️️
Р. Чиполина
86'
85'
Замена
Адлер
️️️️
А. Чаврич
85'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
В. Божиков
84'
Желтая карточка
М. Абена
76'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
И. Рабиу
76'
Замена
В. Вайсс
️️️️
А. Грин
Замена
А. Арайса
️️️️
Ф. Карралеро
75'
71'
ГОЛ! 1:4!
С. Мраз
Пас отдал
Г. Кашия
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Чаврич
Пас отдал
Я. Жмрхаль
Желтая карточка
К. Гомес
64'
60'
Желтая карточка
Д. Канкава
59'
Замена
С. Мраз
️️️️
Э. Хенти
ГОЛ! 1:2!
Р. Чиполина
45'
+3
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Грин
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Грин
Пас отдал
И. Рабиу
Желтая карточка
Г. Торилья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
20
Итан Бритто
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
1
Лоло Солер
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Слован
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
1
Адриан Чован
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Слован
30
Михал Сулла
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
6
Филип Лихы
ЦФ
4
Хенри Агбо Уче
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
28
Адлер
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
4-2-5
20
Бритто
14
Чиполина
3
Чиполина
2
Вайзмэн
22
Торилья
11
Уолкер
2
Тоскано
20
Карралеро
9
Гомес
8
Роса
1
Солер
4-3-4
17
Медведев
14
Абена
29
Божиков
4
Кашия
17
Жмрхаль
23
Канкава
10
Рабиу
25
Грин
19
Хенти
77
Чаврич
1
Чован
14
Чиполина
24
Сержант
24
Сержант
14
Чиполина
20
Карралеро
11
Арайса
11
Арайса
20
Карралеро
25
Грин
7
Вайсс
7
Вайсс
25
Грин
10
Рабиу
4
Уче
4
Уче
10
Рабиу
29
Божиков
20
Грнчар
20
Грнчар
29
Божиков
77
Чаврич
28
Адлер
28
Адлер
77
Чаврич
19
Хенти
90
Мраз
90
Мраз
19
Хенти
Остались в запасе
Линкольн
Слован
24
Дэйл Коулинг
ВР
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
30
Михал Сулла
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
6
Филип Лихы
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
24
Дэйл Коулинг
ВР
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
6
Филип Лихы
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Линкольн - Слован
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
Новости команд
Все
Линкольн
Слован
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Твенте» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+