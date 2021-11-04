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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Наполи
Легия - Наполи: обзор матча 04 ноября 2021
Легия
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
10'
М. Эмрели
51'
П. Зелински (П)
75'
Д. Мертенс (П)
79'
И. Лосано
90'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Наполи
90'
ГОЛ! 1:4!
А. Унас
83'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Лосано
83'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
А. Петанья
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Эмрели
80'
79'
ГОЛ! 1:3!
И. Лосано
Пас отдал
А. Петанья
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Мертенс
Желтая карточка
Жозуэ
74'
Желтая карточка
Ц. Мишта
73'
73'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
Замена
А. Мартинш
️️️️
Б. Слиш
70'
Желтая карточка
А. Енджейчик
68'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Л. Кастрати
67'
65'
Замена
М. Политано
️️️️
Э. Эльмас
65'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
54'
Желтая карточка
Э. Эльмас
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Зелински
ГОЛ! 1:0!
М. Эмрели
Пас отдал
Ф. Младенович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Цезарий Мишта
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
АП
82
Лукиньяс
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
92
Бартломей Цепела
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Мишта
37
Младенович
55
Енджейчик
24
Ветеска
4
Рибейру
4
Юханссон
99
Слиш
10
Жозуэ
82
Лукиньяс
10
Кастрати
11
Эмрели
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
15
Жуан
13
Ррахмани
99
Ангисса
6
Демме
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
37
Петанья
99
Слиш
28
Мартинш
28
Мартинш
99
Слиш
10
Кастрати
7
Мучи
7
Мучи
10
Кастрати
11
Эмрели
21
Лопеш
21
Лопеш
11
Эмрели
37
Петанья
59
Дзаноли
59
Дзаноли
37
Петанья
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
99
Эльмас
21
Политано
21
Политано
99
Эльмас
11
Лосано
96
Унас
96
Унас
11
Лосано
20
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
20
Зелински
Остались в запасе
Легия
Наполи
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
92
Бартломей Цепела
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
99
Каспер Косторц
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
92
Бартломей Цепела
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
99
Каспер Косторц
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Легия - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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