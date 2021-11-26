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    Марек Голембевски

    Тренер
    Имя Марек
    Фамилия Голембевски
    Команда Легия
    Гражданство Польша
    Дата рождения 18 мая 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Легия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2022 Легия 2 : 1 Краснодар
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