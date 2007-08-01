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    Тренер «Легии» – о матче со «Спартаком»: «Мы должны верить в себя. Сыграем дома, это преимущество»

    Главный тренер «Легии» Марек Голембевски прокомментировал поражение от «Лестера» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы и поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

    «Мы с самого начала матча не делали того, что должны были. Когда мы забили после пенальти, я думал, что у нас получится отыграться, но третий гол «Лестера» лишил всех шансов.

    Мы должны верить в себя. Последний матч в группе со «Спартаком» «Легия» проведет дома. Думаю, это будет хорошим преимуществом», – приводит слова Голембевски пресс-служба УЕФА.

    • «Спартак» в случае ничьей в 6-м туре с «Легией» обеспечит себе евровесну.
    • Победа выведет москвичей в плей-офф ЛЕ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14598

      paracetamol 6 минут назад

      Свинкам рано радоваться. Выигрывать надо, инче - капут!

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      Рейтинг: +11725

      Cleaner 13 минут назад

      50 на 50 результат игры. Кто с правильной ноги в день матча встанет, тот вечером и победит. Команды примерно равны по силам.

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