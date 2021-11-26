Тренер «Легии» – о матче со «Спартаком»: «Мы должны верить в себя. Сыграем дома, это преимущество»

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски прокомментировал поражение от «Лестера» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы и поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Мы с самого начала матча не делали того, что должны были. Когда мы забили после пенальти, я думал, что у нас получится отыграться, но третий гол «Лестера» лишил всех шансов.

Мы должны верить в себя. Последний матч в группе со «Спартаком» «Легия» проведет дома. Думаю, это будет хорошим преимуществом», – приводит слова Голембевски пресс-служба УЕФА.