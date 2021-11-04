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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - ХИК
Маккаби - ХИК: обзор матча 04 ноября 2021
Маккаби
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
ХИК
22'
Б. Кувас
65'
Л. Лингман (АГ)
90+3'
М. Хозез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - ХИК
ГОЛ! 3:0!
М. Хозез
90'
+3
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
Замена
М. Хозез
️️️️
Б. Кувас
78'
Замена
И. Шахар
️️️️
Д. Глейзер
77'
72'
Замена
С. Хостикка
️️️️
С. Вяяняйнен
72'
Замена
️️️️
Р. Риски
Замена
О. Халаила
️️️️
С. Перица
66'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Г. Каничовски
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Лингман
Пас отдал
Б. Кувас
65'
Замена
Э. Альмог
️️️️
Т. Бен-Хаим
58'
58'
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
А. Танака
Желтая карточка
Г. Каничовски
48'
46'
Замена
Л. Карлос Мурильо
️️️️
М. Пелтола
30'
Желтая карточка
М. Тенхо
ГОЛ! 1:0!
Б. Кувас
Пас отдал
Г. Каничовски
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
ХИК
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
37
Атому Танака
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Маккаби
33
Ор Ицхак
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
17
Каспер Терхо
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Перец
21
Пивен
4
Саборит
26
Бен-Хаим
23
Эрнандес
18
Жералдеш
21
Йейни
18
Глейзер
36
Каничовски
10
Кувас
18
Перица
2-2-5
5
О'Шонесси
16
Морен
6
Вяяняйнен
10
Лингман
5
Тенхо
2
Пелтола
7
Жаир
37
Танака
24
Браун
36
Каничовски
23
Голаса
23
Голаса
36
Каничовски
18
Глейзер
36
Шахар
36
Шахар
18
Глейзер
18
Перица
19
Халаила
19
Халаила
18
Перица
10
Кувас
18
Хозез
18
Хозез
10
Кувас
26
Бен-Хаим
29
Альмог
29
Альмог
26
Бен-Хаим
37
Танака
9
Валенчич
9
Валенчич
37
Танака
6
Вяяняйнен
7
Хостикка
7
Хостикка
6
Вяяняйнен
2
Пелтола
13
Мурильо
13
Мурильо
2
Пелтола
Остались в запасе
Маккаби
ХИК
33
Ор Ицхак
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Барак Ицхаки
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
17
Каспер Терхо
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
33
Ор Ицхак
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
17
Каспер Терхо
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Маккаби - ХИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
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