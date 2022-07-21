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    Барак Ицхаки

    Тренер
    Имя Барак
    Фамилия Ицхаки
    Команда Маккаби
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 25 сентября 1984
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Маккаби 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Зиря 0 : 3 Маккаби
    28.07.2022 Маккаби 0 : 0 Зиря
    04.08.2022 Маккаби 2 : 0 Арис
    11.08.2022 Арис 2 : 1 Маккаби
    18.08.2022 Маккаби 1 : 0 Ницца
    25.08.2022 Ницца 2 : 0 Маккаби
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