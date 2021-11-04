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Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Мидтьюлланд
Црвена Звезда - Мидтьюлланд: обзор матча 04 ноября 2021
Црвена Звезда
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
56'
К. Гуелор Канга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Мидтьюлланд
Вторая желтая
М. Гобельич
90'
+4
85'
Замена
М. Хансен
️️️️
Г. Исаксен
85'
Замена
Жуниньо
️️️️
Н. Дир
Замена
Л. Диони
️️️️
Э. Набуан
83'
Замена
С. Эракович
️️️️
М. Родич
83'
75'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
Замена
Р. Живкович
️️️️
К. Гуелор Канга
75'
66'
Желтая карточка
Шарлес
66'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Шарлес
Замена
Р. Панков
️️️️
А. Катай
65'
Желтая карточка
М. Гобельич
56'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
Э. Набуан
45'
Желтая карточка
М. Павков
38'
Красная карточка
М. Дегенек
12'
Желтая карточка
А. Катай
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Брайан Приске
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
14
Петар Станич
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
15
Драгович
77
Гобельич
8
Канга
35
Жуниор
10
Катай
4
Иванич
50
Павков
31
Набуан
3-3-4
1
Лоссль
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
10
Эвандер
77
Систо
35
Шарлес
23
Родич
16
Эракович
16
Эракович
23
Родич
10
Катай
12
Панков
12
Панков
10
Катай
8
Канга
34
Живкович
34
Живкович
8
Канга
31
Набуан
99
Диони
99
Диони
31
Набуан
35
Шарлес
2
Каюсте
2
Каюсте
35
Шарлес
44
Дир
18
Жуниньо
18
Жуниньо
44
Дир
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
11
Исаксен
9
Хансен
9
Хансен
11
Исаксен
Остались в запасе
Црвена Звезда
Мидтьюлланд
25
Филиппо Фалько
ПВ
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
14
Петар Станич
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
15
Hosine Bility
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
14
Петар Станич
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
15
Hosine Bility
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Црвена Звезда - Мидтьюлланд
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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