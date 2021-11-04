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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Кайрат - Чита
Кайрат - Чита: обзор матча 04 ноября 2021
Кайрат
04.11.2021, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур
3 : 1
Завершен
Чита
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Личные встречи
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Статистика матча Кайрат - Чита
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0
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0
Матчи команд
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
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Чита
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
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5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
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2022.01.27 20:40
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2023.06.22 12:16
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2019.12.25 16:31
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