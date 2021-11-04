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Брондбю - Рейнджерс
Брондбю - Рейнджерс: обзор матча 04 ноября 2021
Брондбю
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
45'
Л. Балогун (АГ)
77'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Рейнджерс
Желтая карточка
К. Тшиемб
88'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
85'
77'
ГОЛ! 1:1!
Я. Хаджи
Пас отдал
Р. Кент
Замена
М. Греве
️️️️
М. Уре
75'
72'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
С. Дэвис
Замена
А. Слимане
️️️️
К. Каппис
63'
Замена
Б. Риверос
️️️️
А. Брус
63'
56'
Замена
Р. Кент
️️️️
Ф. Сакала
56'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
С. Эрфилд
56'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Балогун
Пас отдал
К. Каппис
45'
33'
Желтая карточка
Ф. Сакала
4'
Желтая карточка
А. Морелос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
3-2-3-2
1
Хермансен
24
Ростед
2
Максе
5
Тшиемб
5
Брус
14
Менса
12
Каппис
5
Радошевич
25
Френдруп
15
Хедлунд
17
Уре
4-4-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
27
Балогун
6
Голдсон
3
Баришич
10
Дэвис
37
Эрфилд
18
Арибо
18
Камара
9
Морелос
10
Сакала
5
Брус
15
Риверос
15
Риверос
5
Брус
12
Каппис
20
Слимане
20
Слимане
12
Каппис
17
Уре
17
Греве
17
Греве
17
Уре
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
10
Сакала
77
Кент
77
Кент
10
Сакала
10
Дэвис
7
Бакуна
7
Бакуна
10
Дэвис
37
Эрфилд
10
Хаджи
10
Хаджи
37
Эрфилд
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
Остались в запасе
Брондбю
Рейнджерс
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Брондбю - Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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