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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Селтик
Ференцварош - Селтик: обзор матча 04 ноября 2021
Ференцварош
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 3
Завершен
Селтик
11'
А. Зубков
86'
М. Узуни
3'
К. Фурухаси
23'
Жота
60'
Л. Абада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Селтик
Желтая карточка
С. Ммае
90'
+1
89'
Замена
Л. Скейлз
️️️️
С. Уэлш
ГОЛ! 2:3!
М. Узуни
Пас отдал
Р. Ммае
86'
Замена
Р. Санто
️️️️
А. Зубков
81'
78'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Н. Биттон
Замена
С. Лончар
️️️️
Б. Вечеи
73'
Замена
М. Чабрая
️️️️
Э. Чивич
73'
70'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Жота
70'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
70'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Р. Ммае
️️️️
Т. Нгуэн
67'
Замена
Р. Мак
️️️️
К. Закариассен
67'
60'
ГОЛ! 1:3!
Л. Абада
Пас отдал
К. Фурухаси
23'
ГОЛ! 1:2!
Жота
ГОЛ! 1:1!
А. Зубков
11'
10'
Желтая карточка
С. Уэлш
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Абада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Сомалья
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Петер Штегер
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ференцварош
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
69
Реге Санто
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
10
Майкл Джонстон
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-4-3
1
Богдан
77
Чивич
3
Ммае
16
Блажич
7
Сомалья
5
Вечеи
16
Закариассен
93
Лайдуни
10
Узуни
93
Нгуэн
21
Зубков
4-1-2-3
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
56
Ролстон
55
Биттон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
11
Абада
7
Жота
7
Фурухаси
77
Чивич
5
Чабрая
5
Чабрая
77
Чивич
5
Вечеи
10
Лончар
10
Лончар
5
Вечеи
21
Зубков
69
Санто
69
Санто
21
Зубков
16
Закариассен
21
Мак
21
Мак
16
Закариассен
93
Нгуэн
8
Ммае
8
Ммае
93
Нгуэн
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
23
Уэлш
5
Скейлз
5
Скейлз
23
Уэлш
55
Биттон
16
МакКарти
16
МакКарти
55
Биттон
7
Жота
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Жота
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Ференцварош
Селтик
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
Главный тренер
Петер Штегер
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ференцварош - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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