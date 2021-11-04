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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Локомотив
Галатасарай - Локомотив: обзор матча 04 ноября 2021
Галатасарай
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
43'
С. Фегули
72'
Ф. Камано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
Д. Баринов
90'
+3
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Желтая карточка
М. Дианье
90'
+3
Замена
М. Дианье
️️️️
Х. Дервисоглу
90'
85'
Замена
М. Серкейра
️️️️
А. Бека-Бека
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
76'
Замена
М. Мохамед
️️️️
О. Морутан
76'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Камано
Пас отдал
К. Марадишвили
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
С. Фегули
71'
Травма
С. Фегули
69'
65'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Д. Рыбчинский
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Лисакович
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Ненахов
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
П. ван Анхолт
43'
36'
Желтая карточка
Т. Едвай
14'
Желтая карточка
М. Ненахов
Желтая карточка
Д. Йедлин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
10
Беркан Кутлу
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
ПП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
23
Маркао
25
Нельссон
2
Йедлин
8
Фегули
10
Кутлу
7
Актюркоглу
20
Чикелдэу
80
Морутан
28
Дервисоглу
3-2-1-3-1
1
Гилерме
24
Ненахов
4
Едвай
31
Рыбус
6
Баринов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
20
Рыбчинский
9
Керк
10
Жемалетдинов
99
Лисакович
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
8
Фегули
53
Йилмаз
53
Йилмаз
8
Фегули
80
Морутан
42
Мохамед
42
Мохамед
80
Морутан
28
Дервисоглу
45
Дианье
45
Дианье
28
Дервисоглу
6
Бека-Бека
26
Серкейра
26
Серкейра
6
Бека-Бека
24
Ненахов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Ненахов
20
Рыбчинский
40
Камано
40
Камано
20
Рыбчинский
99
Лисакович
90
Смолов
90
Смолов
99
Лисакович
Остались в запасе
Галатасарай
Локомотив
13
Исмаил Кипе
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Галатасарай - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Галатасарай
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