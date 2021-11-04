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Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Айнтрахт
Олимпиакос - Айнтрахт: обзор матча 04 ноября 2021
Олимпиакос
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
12'
Ю. Эль-Араби
17'
Д. Камада
90+2'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
К. Трапп
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Й. Хеуге
Пас отдал
Й. Линдстрем
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Камара
90'
+1
82'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Соу
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
82'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Г. Масурас
82'
78'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
78'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Р. Борре
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Оникуру
71'
58'
Замена
А. Туре
️️️️
А. Баркок
58'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
С. Ламмерс
32'
Желтая карточка
А. Баркок
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Борре
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Оникуру
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
27
Ба
19
Папастатопулос
70
Лала
6
М'Вила
2
Камара
7
Масурас
20
Камара
7
Оникуру
19
Эль-Араби
4-1-1-2-2
1
Трапп
22
Чендлер
3
Тута
5
Н'Дика
20
Хасебе
18
Якич
97
Соу
25
Баркок
18
Камада
29
Ламмерс
19
Борре
2
Камара
25
Кунде
25
Кунде
2
Камара
7
Оникуру
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Оникуру
7
Масурас
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
25
Баркок
6
Туре
6
Туре
25
Баркок
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
97
Соу
31
Илсанкер
31
Илсанкер
97
Соу
29
Ламмерс
35
Линдстрем
35
Линдстрем
29
Ламмерс
19
Борре
10
Хеуге
10
Хеуге
19
Борре
Остались в запасе
Олимпиакос
Айнтрахт
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Диант Рамай
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Олимпиакос - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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